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LAZIO PRIMAVERA

Primavera, movimenti all’orizzonte: chi lascia e chi rinnova

Published

2 ore ago

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Finale Primavera

La Lazio Primavera, esattamente come la prima squadra, si sta preparando al prossimo futuro: in vista della stagione in partenza, diversi ragazzi hanno annunciato il loro addio al settore giovanile biancoceleste, mentre altri sono pronti a restare almeno un altro anno, previo rinnovo.

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Addi e rinnovi tra le fila della Lazio Primavera: le ultime decisioni

Cristian Cuzzarella vuole la Serie C

Cristian Cuzzarella è tra i nomi che lasceranno la Lazio. Il contratto dell’esterno classe 2006 scadrà il 30 giugno e, una volta svincolato, il ragazzo intraprenderà un’avventura tra i professionisti della Serie C, come giovane under. Il calciatore si unisce dunque a Bordoni, Ferrari, Gelli e Marinaj, tutti ormai ex Lazio.

Canali non se ne andrà, resterà a Formello

A sostituire i partenti arriveranno naturalmente nuovi elementi che andranno a completare la rosa per la prossima stagione, c’è però anche chi ha deciso di restare e proseguirà la sua avventura biancoceleste. Giorgio Canali, per esempio, è pronto a rinnovare il suo contratto con la Lazio. In scadenza a giugno 2027, il centrocampista prolungherà il proprio accordo non appena le limitazioni sul mercato imposte al club lo permetteranno. Anche la Primavera, infatti, risente dei limiti imposti alla prima squadra, che rischia il mercato a saldo zero

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