PRIMAVERA – Scelto l’arbitro di Cesena Lazio: la designazione completa

È stata resa pubblica la designazione completa per la sfida tra Cesena e Lazio Primavera, valida per il quarto turno di campionato: ecco chi sarà l’arbitro di questo match fondamentale per i ragazzi di Punzi.

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Primavera, Cesena – Lazio: ecco l’arbitro e la designazione completa.

La Lazio di mister Punzi cerca la terza vittoria su quattro match in questo avvio di stagione. Sabato 12 settembre alle ore 15 i biancocelesti saranno ospiti del Cesena.

La sfida fra le due compagini sarà diretta dal signor Leonardo Leorsini di Terni, gli assistenti saranno Todaro e Lauri.

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