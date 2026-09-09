Connect with us

LAZIO PRIMAVERA

PRIMAVERA – Scelto l’arbitro di Cesena Lazio: la designazione completa

Published

59 minuti ago

on

primavera cesena lazio arbitro designazione

È stata resa pubblica la designazione completa per la sfida tra Cesena e Lazio Primavera, valida per il quarto turno di campionato: ecco chi sarà l’arbitro di questo match fondamentale per i ragazzi di Punzi.

LEGGI ANCHE: Fabiani: “Tifosi? Non ho chiesto un passo indietro ma di ragionare insieme”

Primavera, Cesena – Lazio: ecco l’arbitro e la designazione completa.

La Lazio di mister Punzi cerca la terza vittoria su quattro match in questo avvio di stagione. Sabato 12 settembre alle ore 15 i biancocelesti saranno ospiti del Cesena.

La sfida fra le due compagini sarà diretta dal signor Leonardo Leorsini di Terni, gli assistenti saranno Todaro e Lauri.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
VS
Milan
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI