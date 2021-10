Primavera, De Santis: “Aspettavo da tanto questo primo gol, spero di essermi sbloccato”

- Advertisement -

LAZIO PRIMAVERA DE SANTIS – La Lazio Primavera ha battuto la Ternana in campionato per 4 a 0. Uno dei protagonisti è stato Mirko De Santis, che ha siglato il terzo gol. Il giocatore biancoceleste è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club.

Intervista De Santis: sulla vittoria con la Ternana

“Sono molto felice per questo primo gol, lo aspettavo da tanto, spero di essermi sbloccato. Mi trovo bene nella difesa a 4, siamo molto affiatati, anche tra chi non gioca. Conosco bene molti miei compagni di squadra, con i quali gioco da anni, siamo un gruppo unito ed andiamo avanti così. I più esperti ci aiutano e ci danno consigli, noi cerchiamo sempre di dargli rispetto perché loro sono i primi ad aiutarci, anche portandoci al campo. Moretti? Il mister cerca di coinvolgere tutti, non è stato quindi un problema cambiare portiere. Non abbiamo preso gol ed è questo il nostro obiettivo. Dopo la Salernitana volevamo vincere, non potevamo non farlo. Il vantaggio ci ha aiutato, ora c’è la sosta e poi penseremo alla ripresa. Continuiamo così e pensiamo solo a lavorare”.

