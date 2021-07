Primavera, Espinal si racconta: “Non ho avuto dubbi nello scegliere la Lazio”

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

PRIMAVERA INTERVISTA LAZIO ESPINAL – Un passato da girovago del calcio italiano. Un presente da vice-allenatore di Alessandro Calori alla Lazio Primavera. Di chi stiamo parlando? Di Vicinio Espinal. In un’intervista rilasciata al quotidiano Tuttosport, l’ex giocatore dell’Atalanta ha raccontato la chiamata del club capitolino.

Le parole di Espinal

“Ricomincio da zero, proprio come quando da ragazzo mi trasferii con la mia famiglia da Santo Domingo in Italia. Parto con la mia valigia colma di sogni da Bergamo verso la mia nuova avventura alla Lazio Primavera di mister Alessandro Calori, in qualità di vice-allenatore. Non nascondo che la parte più difficile sia stata separarmi dalla mia famiglia, ma loro sono i miei primi sostenitori e poi si tratta di un’opportunità imperdibile. Ufficialmente per me inizia una seconda giovinezza”.

Il rapporto con Calori

“Tra di noi c’è un rapporto di assoluta stima. Durante il primo lock-down mi sono dato parecchio da fare, raccogliendo tutte le mie idee tattiche e di gioco in un portfolio che ho inviato ad alcuni club. A marzo 2020 ho sostenuto un colloquio individuale con Calori, ma prima di essere richiamato sono passati dei mesi e io nel frattempo sono stato tesserato con il Mapello, per poi diventarne anche l’allenatore. Solo di recente è arrivata la proposta ufficiale della Lazio, e a quel punto non ho avuto dubbi su quale decisione prendere. Penso che il mister creda fortemente nelle mie qualità”.