LAZIO PRIMAVERA
Si rinforza la Primavera di Punzi: firma La Corte
Se la Lazio fatica a ingranare il suo mercato per il presente, non si può certo dire altrettanto di quello per il futuro: a rinforzare la Primavera di mister Punzi arriva infatti un talentino classe 2009 dal Palermo: Pietro La Corte.
Leggi anche: “QUI FORMELLO – Ritiro giorno 12: conclusa la seduta mattutina, pomeriggio libero per la squadra“
La Corte va a rinforzare la Primavera della Lazio
La notizia la dà Nicolò Schira: il club biancoceleste avrebbe trovato l’accordo per Pietro La Corte, talento offensivo classe 2009 precedentemente di proprietà del Palermo. Lo scambio di documenti è in corso e per il giovane centravanti è pronto un contratto biennale.
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO6 ore ago
Romagnoli – Al Sadd, adesso servirebbe un nuovo accordo con i qatarioti: la situazione
-
CALCIOMERCATO LAZIO7 ore ago
Lazio, Doekhi inizialmente solo alternativa a Diogo Leite: il retroscena
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Cancellieri piace alla Fiorentina: contatti con gli agenti
-
NOTIZIE1 giorno ago
Artistico ha mille pretendenti ma è tutto in stand by: il motivo