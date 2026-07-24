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LAZIO PRIMAVERA

Si rinforza la Primavera di Punzi: firma La Corte

Published

3 ore ago

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Centro sportivo di Formello

Se la Lazio fatica a ingranare il suo mercato per il presente, non si può certo dire altrettanto di quello per il futuro: a rinforzare la Primavera di mister Punzi arriva infatti un talentino classe 2009 dal Palermo: Pietro La Corte.

Leggi anche: “QUI FORMELLO – Ritiro giorno 12: conclusa la seduta mattutina, pomeriggio libero per la squadra

La Corte va a rinforzare la Primavera della Lazio

La notizia la dà Nicolò Schira: il club biancoceleste avrebbe trovato l’accordo per Pietro La Corte, talento offensivo classe 2009 precedentemente di proprietà del Palermo. Lo scambio di documenti è in corso e per il giovane centravanti è pronto un contratto biennale.

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