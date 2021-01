Tempo di lettura: < 1 minuto

PRIMAVERA LAZIO VIS ARTENA VAVRO – In attesa di riprendere il campionato il 23 gennaio, la Lazio Primavera ha giocato una partita contro il Vis Artena. La squadra sesta in classifica nel girone G della Serie D ha battuto i biancocelesti per 3 a 2. In campo con i capitolini si è rivisto Denis Vavro. Il difensore slovacco è ormai ai margini del progetto tecnico di Simone Inzaghi ed è pronto a salutare il club già nel mercato di gennaio. Buone notizie, invece, per Raul Moro, che è stato convocato per il match contro il Parma della prima squadra.

