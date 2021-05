PRIMAVERA | Lazio-Atalanta, i biancocelesti a caccia di punti salvezza

- Advertisement -

PRIMAVERA LAZIO ATALANTA – Domenica 30 maggio alle 12:30, la Lazio Primavera scenderà in campo contro l’Atalanta. Il match è valevole per la 26^ giornata del campionato Primavera 1 TIM. I biancocelesti vengono da 5 sconfitte consecutive, che li hanno relegati al penultimo posto in classifica. Grazie alla recente riforma, qualora la stagione terminasse qui, i ragazzi di Menichini non retrocederebbero direttamente, ma si giocherebbero il play-out contro la terzultima. Infatti, le nuove regole stabiliscono che scenderanno di categoria solo due squadre e non più tre. Una diretta e l’altra appunto decisa da un play-out. La Lazio, però, non si vuole accontentare e contro l’Atalanta farà di tutto per conquistare punti salvezza, che dista sette lunghezze quando mancano 5 giornate alla fine. Il compito è arduo, ma non impossibile.