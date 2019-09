LAZIO EMPOLI PRIMAVERA – Terzo impegno di campionato per la Lazio di Menichini, che oggi, alle 17.00, è impegnata al Fersini per il match contro l’Empoli. Per i biancocelesti, è fondamentale vincere per restare in testa alla classifica – insieme ad Inter ed Atalanta – a punteggio pieno.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM

DOMENICA 29 SETTEMBRE ORE 17.00 | CAMPO MIRKO FERSINI

Le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Alia; Cipriano, Armini, Kalaj; De Angelis, Czyz, Minala, Falbo, Ndrecka; Cerbara, Nimmermeer. A disp.: Furlanetto, Marocco, Franco, Franucci, Kaziewicz, Shehu, Bianchi, Shoti, Russo, Zilli, Petricca, Cesaroni. All.: Leonardo Menichini.

EMPOLI (4-3-1-2) – Hvalic; Donati, Matteucci, Asslani, Adamoli; Viti, Belardinelli, Zelenkovs; Bozhanaj; Lipari, Ekong. A disp.: Vivoli, Chinnici, Sidibe, Folino, Fradella, Bertolini, Pulina, Riccioni, Sakho, Lombardi, Cannavò, Martini. All.: Antonio Buscè