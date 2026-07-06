LAZIO PRIMAVERA
Lazio, Primavera da rifondare: il mercato bloccato non aiuta
Le difficoltà della Prima Squadra nel fare mercato, si ripercuotono indirettamente anche sulla Primavera della Lazio che, per motivi contrattuali e anagrafici dovrà rinnovare in maniera massiccia la propria rosa.
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La Primavera della Lazio ha bisogno di diversi innesti: la situazione.
La nuova stagione è alle porte, ma per la Lazio Primavera ci sono ancora diversi tasselli da sistemare. Mister Punzi è stato confermato sulla panchina biancoceleste ed è stato annunciato l’arrivo di Bruno Galassi del Real Madrid, ma il talento spagnolo non può bastare.
Le limitazioni del mercato incidono sulle operazioni in entrata. Il classe 2007 Canali è prossimo al rinnovo. In uscita Cuzzarella, che si trasferirà al Casarano a titolo definitivo. Attenzione al portiere Giacomone, entrato nei radar della Reggina.
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