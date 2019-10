LAZIO MENICHINI INTERVISTA – Oggi, alle ore 14:30, la baby Lazio di mister Menichini scenderà in campo a Genova, contro la Sampdoria, per l’anticipo della quarta giornata del campionato Primavera 1. Impegno importante, prima della sosta, sul quale si è soffermato l’allenatore biancoceleste. Queste le parole riportate dal Corriere dello Sport.

“Troveremo un avversario determinato”

“Cerco di inculcare ai ragazzi un certo tipo di mentalità, dobbiamo giocare sempre per fare il massimo. La nostra aspirazione è quella di disputare ottime partite, la Primavera 1 è un campionato importante perchè ci sono squadre di valore. E fare pronostici non è mai semplice. Con la Samp troveremo più spazi rispetto al match con l’Empoli. Loro vorranno vincere, giocano in casa e non hanno iniziato bene. Troveremo un avversario determinato, con ottime individualità e un buon collettivo”.