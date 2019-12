Tempo di lettura: 1 minuto

MENICHINI LAZIO NAPOLI PRIMAVERA – Nel pomeriggio di ieri, la Lazio ha sconfitto per 2-1 il Napoli, grazie alle reti di Falbo e Raul Moro. Il tecnico degli aquilotti, Menichini ha parlato così del match il giorno dopo ai microfoni della radio ufficiale dei biancocelesti.

Vittoria

“La vittoria di ieri è stata importante, i ragazzi mi hanno fatto un bel regalo espugnando Napoli. Ci è voluta una grande prestazione per uscire con i 3 punti da un campo complicato, un sintetico dove non era facile giocare. Il gol preso a fine primo tempo avrebbe potuto crearci problemi, invece siamo stati bravi a reagire. Sono stati tre punti pesanti, in questo campionato ogni partita è difficile e non scontata, c’è molta qualità. Dobbiamo raggiungere il prima possibile la quota salvezza. Giocando con la voglia di ieri, anche noi potremo dire la nostra”.

Singoli

“A fine primo tempo i ragazzi erano amareggiati per il risultato, ho detto loro di tenere la testa alta e di crederci fino all’ultimo perché avremmo potuto ribaltarla. Il pareggio di Falbo ci ha dato fiducia, poi è arrivato il 2-1 di Moro dopo un’azione manovrata. Bene anche Djavan Anderson, a lui chiedo molto perché ha più esperienza degli altri ragazzi. Sono soddisfatto del suo approccio, così come lo ero di Minala. Bene ieri Armini a destra, ha piede e velocità per coprire questo nuovo ruolo. Di volta in volta in base all’avversario che abbiamo davanti vedremo”. Si

Falbo

“Falbo ieri è tornato terzino, sta vivendo un momento importante ma ha sempre la testa sulle spalle. Ha ancora margini di miglioramento, sicuramente di testa è già maturo e ha tante ottime qualità. Mi aspetto molto anche da Moro, può darci imprevedibilità davanti. Dobbiamo migliorare la gestione della palla. La classifica al momento non la vediamo, pensiamo partita dopo partita”.