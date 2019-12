Tempo di lettura: < 1 minuto

PRIMAVERA NAPOLI LAZIO – Sette sconfitte nelle ultime otto cominciano a preoccupare. La Lazio vuole tornare a vincere: oggi i biancocelesti incontreranno il Napoli di Baronio, distante un solo punto in classifica. Si gioca in trasferta, al Campo Ianniello di Frattamaggiore. In stagione c’è già un precedente, quello di Coppa Italia. I partenopei vinsero per 2-1. Ma ora in campionato servono punti pesanti per scuotere la classifica.

14 dicembre 2019, ore 14.30, Campo Ianniello di Frattamaggiore (NA)

Napoli – Lazio

Probabili formazioni

NAPOLI (3-5-2) – Idasiak; Zanoli, Manzi, D’Onofrio; Vrikkis, Labriola, Mamas, Marrazzo, Zedadka; Palmieri, Sgarbi. A disp.: Daniele, D’Amato, Calvano, Ceparano, Esposito, Vrakas, Zanon, Costanzo, Cioffi, Mancino, Vianni. All.: Roberto Baronio.

LAZIO (4-3-3) – Alia; Armini, Franco, Kalaj, Falbo; Bianchi, Bertini, Czyz; Anderson, Nimmermeer, Moro. A disp. Marocco, Peruzzi, De Angelis, Ndrecka, Shoti, Cesaroni, Shehu, Moschini, Russo, Zilli. All.: Menichini.

Arbitro: Federico Fontani (sezione di Siena)

Assistenti: Dario Gregorio e Giovanni Mittica