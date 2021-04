Tempo di lettura: 2 minuti

FIORENTINA LAZIO PRIMAVERA TIM CUP – Lazio e Fiorentina sono giunte all’ultimo atto della Primavera TIM Cup, la finale. Le compagini di Menichini e Aquilani si affronteranno quest’oggi allo Stadio Ennio Tardini di Parma per decidere chi vestirà il trofeo dei propri colori. Un trofeo che manca in casa biancoceleste dalla stagione 2014/2015, quando in panchina sedeva ancora Simone Inzaghi. Torna Furlanetto tra i pali. Confermati Castigliani e Raul Moro a guidare l’attacco. I ragazzi vogliono portare a casa il trofeo, specialmente perché era uno dei desideri di Daniel Guerini. Proprio nel suo ricordo, come riporta il sito ufficiale biancoceleste, le squadre scenderanno in campo per il riscaldamento con la stessa t-shirt sulla quale campeggiano le immagini di Daniel con entrambe le casacche, viola e biancoceleste, e la scritta: “Insieme, ciao Guero”. Prima del fischio d’inizio, Lazio e Fiorentina torneranno in campo con dei palloncini che i giocatori lasceranno volare e in questo modo, simbolicamente, dedicheranno a Guerini la finale.

SS Lazio – ACF Fiorentina

Primavera TIM Cup, Finale

Stadio Ennio Tardini di Parma – Mercoledì, 28 aprile 2021

Primavera TIM Cup, le formazioni ufficiali e il tabellino

FIORENTINA: Luci, Chiti, Corradini, Pierozzi, Bianco, Spalluto, Munteanu, Fiorini, Milani, Neri, Dutu

A disp.: Ricco, Fogli, Gentile, Krastev, Di Stefano, Giordani, Saggioro, Gabrieli, Ghilardi, Agostinelli, Toci, Tirelli.

All.: Alberto Aquilani

LAZIO: Furlanetto; Floriani Mussolini, Franco, Armini, Ndrecka; A. Marino, Bertini, Czyz; Shehu; Moro, Castigliani.

A disp.: Pereira, Peruzzi, Novella, Pica, T. Marino, Adeagbo, Tare, Pino, Nimmermeer, Marinacci, Campagna, Ferrante.

All.: Leonardo Menichini

Arbitro: Andrea Colombo sez. Como

Assistenti: Paolo Laudato e Marco Ceccon

Quarto uomo: Daniele Perenzoni

MARCATORI:

57′ – Bertini (L)

33′ – Spalluto (F)

8′ – Spalluto (F)

NOTE – AMMONITI:

64′ – Krastev (F)

30′ – Czyz (L)



RECUPERO:

1° tempo: /

2° tempo:

La cronaca del match

63′ – Occasione Lazio con Raùl Moro, che di testa sorprende Luci ma mette fuori.

57′ – GOOOOL! Capolavoro di Bertini su calcio di punizione! Lazio di nuovo in partita.

54′ – Lazio molto più propositiva in questa seconda frazione.

46′ – Riprende la gara! La Lazio deve cercare di rimontare il 2-0 della Fiorentina. Fuori Cesaroni dentro Adeagbo nelle file biancocelesti.

45′ – Termina qui la prima frazione di gioco, risultato di 2-0 per la Fioretina.

43′ – Ennesima occasione della Fiorentina, con un tiro da fuori di Munteanu che non coglie però lo specchio della porta.

42′ – Calcio d’angolo viola, Pierozzi di testa a botta sicura salta indisturbato: palo e manona di Furlanetto a respingere nuovamente in corner. Lazio completamente in bambola.

40′ – Munteanu ci prova su punizione. Pallone di un soffio al lato.

33′ – Spalluto sorprende Armini e raddoppia di testa. 2-0 per i viola.

29′ – Ammonito Czyz, che commette un fallo tattico su Monteanu.

28′ – Marino ci prova da fuori, palla che finisce tra le braccia di Luci.

19′ – Furlanetto indeciso sull’uscita, per fortuna la difesa riesce a spazzare via.

17′ – Conclusione di Pierozzi premiato sulla sovrapposizione, il pallone termina alto.

12′ – Fiorentina vicina al raddoppio. Milani con un tiro cross per poco non beffa Furlanetto, bravo a respingere. Poi Munteanu spara alto per fortuna dei biancocelesti.

8′ – Fiorentina in vantaggio. Spalluto ribadisce in rete, dopo la traversa colpita dalla viola.

5′ – Partita subito accesa. Squadre che non si risparmiano in campo.

1′ – Partiti!

