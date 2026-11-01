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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 1 novembre 2026

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prime pagine quotidiani sportivi 31 ottobre

Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 1 novembre 2026.

Leggi Anche: Si rivede Rovella in campo: l’obiettivo del calciatore è chiaro

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 25 9
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Bologna 14 10
9 Juventus 14 9
10 Torino 13 9
11 Cagliari 13 9
12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 9
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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