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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 1 settembre 2026
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Stadio Olimpico · Roma
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|6
|2
|2
|Inter
|6
|2
|3
|Milan
|6
|2
|4
|Juventus
|6
|2
|5
|Atalanta
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Udinese
|4
|2
|8
|Como
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Napoli
|3
|2
|11
|Sassuolo
|3
|2
|12
|Cagliari
|3
|2
|13
|Lecce
|3
|2
|14
|Torino
|0
|2
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Genoa
|0
|2
|17
|Parma
|0
|2
|18
|Monza
|0
|2
|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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