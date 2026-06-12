NOTIZIE
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 12 giugno 2026
Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 12 giugno 2026.
LEGGI ANCHE: La lettera di Lotito: “Cari tifosi, torniamo a parlarci. Voglio vincere, la Lazio viene prima di tutto”
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 12 giugno 2026
La Gazzetta dello Sport
Corriere dello Sport
Tuttosport
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 ora ago
Romagnoli scalpita per andarsene, ma Lotito vuole limare ancora qualche dettaglio
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Mandas – Bournemouth, fissata la deadline: quanto è disposta ad attendere la Lazio?
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Naufraga l’affare Diogo Leite: pista chiusa, un altro club su di lui
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Le ultime sulle condizioni di Cataldi: a rischio l’inizio del ritiro