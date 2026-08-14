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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 14 agosto 2026
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
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|Bologna
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|3
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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