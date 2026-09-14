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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 14 settembre 2026
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Leggi Anche: Ravezzani: “Il Milan ha preso la Lazio a pallate nel secondo tempo”
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La Gazzetta dello Sport
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Trasferta
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Lazio
2-2
Finale
Milan
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Stadio Olimpico · Roma
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|10
|4
|2
|Roma
|9
|3
|3
|Inter
|9
|3
|4
|Cagliari
|9
|4
|5
|Milan
|8
|4
|6
|Como
|7
|3
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|3
|9
|Atalanta
|6
|4
|10
|Lecce
|6
|4
|11
|Napoli
|6
|4
|12
|Sassuolo
|4
|3
|13
|Udinese
|4
|3
|14
|Torino
|3
|3
|15
|Fiorentina
|3
|4
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Bologna
|1
|4
|18
|Monza
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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