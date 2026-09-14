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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 14 settembre 2026

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17 minuti ago

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prime pagine quotidiani sportivi 12 settembre 2026

Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 14 settembre 2026.

Leggi Anche: Ravezzani: “Il Milan ha preso la Lazio a pallate nel secondo tempo”

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Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 10 4
2 Roma 9 3
3 Inter 9 3
4 Cagliari 9 4
5 Milan 8 4
6 Como 7 3
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 3
9 Atalanta 6 4
10 Lecce 6 4
11 Napoli 6 4
12 Sassuolo 4 3
13 Udinese 4 3
14 Torino 3 3
15 Fiorentina 3 4
16 Parma 1 3
17 Bologna 1 4
18 Monza 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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