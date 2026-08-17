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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 17 agosto 2026

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5 ore ago

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prime pagine quotidiani sportivi 14 agosto 2026

Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 17 agosto 2026.

Leggi Anche: Mimun, Capezzone e Cucchi: pioggia di critiche alla Lazio, ecco cosa hanno detto

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 17 agosto 2026

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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