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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 17 agosto 2026
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
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|0
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|0
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|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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