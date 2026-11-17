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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 17 novembre 2026
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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 17 novembre 2026
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
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|5
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|23
|11
|6
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|11
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|11
|8
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|11
|9
|Cagliari
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|11
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|12
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|11
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|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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