Connect with us

NOTIZIE

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 18 ottobre 2026

Published

4 ore ago

on

prime pagine quotidiani sportivi 18 ottobre 2026

Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 18 ottobre 2026.

Leggi anche: “Immobile: “Ho amato tanto la Lazio, ora mi piacerebbe allenare

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 18 ottobre 2026

La Gazzetta dello Sport

la gazzetta dello sport 031849njp8ahq

Corriere dello Sport

corriere dello sport 0205083r19o8n

Tuttosport

tuttosport 0205132i27dq4

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
3-1
Finale
Monza
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 13 6
5 Milan 12 6
6 Como 11 6
7 Juventus 11 6
8 Napoli 10 6
9 Frosinone 10 6
10 Atalanta 9 6
11 Sassuolo 8 6
12 Torino 7 6
13 Lecce 6 6
14 Bologna 5 6
15 Udinese 4 6
16 Monza 4 6
17 Parma 4 6
18 Genoa 4 6
19 Fiorentina 4 6
20 Venezia 0 6
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI