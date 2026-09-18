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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 18 settembre 2026
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Stadio Olimpico · Roma
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|Pt
|G
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|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
|Cagliari
|9
|4
|6
|Milan
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|4
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|Frosinone
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|4
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|4
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|6
|4
|13
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|4
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|4
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|3
|4
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|4
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|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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