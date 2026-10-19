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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 19 ottobre 2026
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Trasferta
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|17
|7
|4
|Milan
|15
|7
|5
|Como
|14
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Cagliari
|13
|6
|8
|Juventus
|11
|7
|9
|Napoli
|10
|7
|10
|Atalanta
|9
|7
|11
|Lecce
|9
|7
|12
|Sassuolo
|8
|7
|13
|Torino
|7
|6
|14
|Bologna
|5
|7
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Udinese
|4
|7
|18
|Genoa
|4
|7
|19
|Fiorentina
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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