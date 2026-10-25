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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 25 ottobre 2026

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3 ore ago

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prime pagine quotidiani sportivi 25 ottobre 2026

Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 25 ottobre 2026.

Leggi anche: Gattuso: “Noi dobbiamo gasarci così, ma ci godremo il primato quando andremo in pensione”

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 25 ottobre 2026

La Gazzetta dello Sport

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Il Corriere dello Sport

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Tuttosport

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 22 8
2 Inter 19 7
3 Roma 18 7
4 Como 17 8
5 Milan 15 7
6 Frosinone 13 7
7 Torino 13 8
8 Cagliari 13 8
9 Juventus 11 7
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 9 7
12 Lecce 9 7
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Udinese 4 7
17 Genoa 4 7
18 Fiorentina 4 7
19 Parma 4 7
20 Venezia 3 7
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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