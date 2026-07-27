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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 27 luglio 2026

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2 ore ago

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prime pagine quotidiani sportivi 27 luglio

Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 27 luglio 2026.

Leggi anche: Gattuso: “Sono soddisfatto, speriamo di riuscire a completare la rosa”

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 27 luglio 2026

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Serie A · 01ª 24/08/2026 · 18:30
Bologna
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Nessuna partita disputata.

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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