NOTIZIE
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 27 luglio 2026
Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 27 luglio 2026.
Leggi anche: Gattuso: “Sono soddisfatto, speriamo di riuscire a completare la rosa”
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 27 luglio 2026
La Gazzetta dello Sport
Corriere dello Sport
Tuttosport
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
Nessuna partita disputata.
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Sfuma Comert: un’altra squadra di A ha anticipato la Lazio
-
CALCIOMERCATO LAZIO17 ore ago
Sergi Dominguez messo in stand by: gli ultimi sviluppi
-
NOTIZIE2 giorni ago
Reggina, un ex Lazio diventa il nuovo direttore sportivo del club
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Anche il Celtic su Cancellieri: i dettagli