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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 28 luglio 2026
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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