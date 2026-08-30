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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 30 agosto 2026

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3 ore ago

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prime pagine quotidiani sportivi 29 agosto 2026

Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 30 agosto 2026.

Leggi Anche: Di Battista arrivato cosciente all’Avana: ora esami più approfonditi e Tac con contrasto

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 30 agosto 2026

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Milan 6 2
2 Juventus 6 2
3 Udinese 4 2
4 Roma 3 1
5 Inter 3 1
6 Napoli 3 1
7 Lecce 3 1
8 Atalanta 3 1
9 Cagliari 3 1
10 LAZIO 3 1
11 Frosinone 3 2
12 Sassuolo 3 2
13 Como 1 1
14 Torino 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Monza 0 2
19 Venezia 0 2
20 Fiorentina 0 2
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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