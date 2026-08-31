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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 31 agosto 2026
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Leggi anche: Gattuso: “Mentalità giusta. Mercato? Mi basterebbe che rimanessero tutti quelli che ho”
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 31 agosto 2026
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|6
|2
|2
|Milan
|6
|2
|3
|Juventus
|6
|2
|4
|LAZIO
|6
|2
|5
|Udinese
|4
|2
|6
|Como
|4
|2
|7
|Roma
|3
|1
|8
|Lecce
|3
|1
|9
|Atalanta
|3
|1
|10
|Frosinone
|3
|2
|11
|Napoli
|3
|2
|12
|Sassuolo
|3
|2
|13
|Cagliari
|3
|2
|14
|Bologna
|0
|1
|15
|Torino
|0
|1
|16
|Genoa
|0
|2
|17
|Parma
|0
|1
|18
|Monza
|0
|2
|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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