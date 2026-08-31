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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 31 agosto 2026

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6 ore ago

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prime pagine quotidiani sportivi

Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 31 agosto 2026.

Leggi anche: Gattuso: “Mentalità giusta. Mercato? Mi basterebbe che rimanessero tutti quelli che ho”

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 31 agosto 2026

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Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 6 2
2 Milan 6 2
3 Juventus 6 2
4 LAZIO 6 2
5 Udinese 4 2
6 Como 4 2
7 Roma 3 1
8 Lecce 3 1
9 Atalanta 3 1
10 Frosinone 3 2
11 Napoli 3 2
12 Sassuolo 3 2
13 Cagliari 3 2
14 Bologna 0 1
15 Torino 0 1
16 Genoa 0 2
17 Parma 0 1
18 Monza 0 2
19 Venezia 0 2
20 Fiorentina 0 2
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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