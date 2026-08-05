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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 5 agosto 2026

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4 ore ago

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prime pagine quotidiani sportivi 4 agosto 2026

Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 5 agosto 2026.

Leggi Anche: Romagnoli Al Sadd, la deadline del difensore: quanto è disposto ad aspettare

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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