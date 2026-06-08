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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 8 giugno 2026

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1 giorno ago

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Rassegna Stampa - Prime pagine quotidiani sportivi oggi

Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 8 giugno 2026.

LEGGI ANCHE: Paglia: “Ci sono stati almeno dieci interessamenti alla Lazio!”

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 8 giugno 2026

La Gazzetta dello Sport

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Corriere dello Sport

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Tuttosport

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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