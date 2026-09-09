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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 9 settembre 2026

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4 ore ago

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prime pagine quotidiani sportivi 9 settembre

Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 9 settembre 2026.

Leggi anche: Capua: “La Lazio mi sembra una squadra proprio forte”

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 9 settembre 2026

La Gazzetta dello Sport

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Corriere dello Sport

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TuttoSport

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Vittoria
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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