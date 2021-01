Tempo di lettura: < 1 minuto

DERBY – La stracittadina della Capitale si avvicina. Sarà un match diverso dagli altri: il primo derby dopo il lockdown. Dunque la prima partita senza tifoserie.

Derby senza tifosi

Come riporta Il Messaggero, sarà un derby senza tifosi. Un Olimpico senza voce ma colorato. Ci saranno giochi di luce, musica e possibili coreografie nelle due curve per accendere il clima della gara. Decisivo sarà il via libera di oggi del Gos. Dovrà decidere se permettere alle due tifoserie di allestire lo stadio in vista della stracittadina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.