Probabili formazioni Ascoli Lazio: Gattuso cambia l’undici

Dopo il 6-3 con l’Avellino in quel di Formello, la Lazio torna a giocare un’amichevole e questa volta toccherà alla neopromossa in Serie B Ascoli; ecco le probabili formazioni del match, in programma domenica 2 agosto alle ore 20:45 allo stadio Del Duca del capoluogo marchigiano.

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Le probabili formazioni di Ascoli Lazio

La probabile formazione dell’Ascoli contro la Lazio

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Milanese; Silipo, Perciun, D’Uffizi; Chakir. A disposizione: Crespi, Dente, Zagari, Nicoletta, Diamanti, Caucci, Russo, ortica, De Pieri, Acampora, Conti, Lo Scalzo, Damiani, Oliveri, Diamanti, Gori. Allenatore: Tomei.

Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Milanese; Silipo, Perciun, D’Uffizi; Chakir.

La probabile formazione della Lazio contro l’Ascoli

LAZIO (4-2-3-1) Mandas; Lazzari, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Rovella, Taylor; Noslin, Dele-Bashiru, Zaccagni; Artistico. A disposizione: Motta, Renzetti, Floriani, Marusic, Romagnoli, R. Bordon, Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Galassi, Farcomeni, Cancellieri, Dia, Serra, Sana Fernandes, Ratkov. Allenatore: Gattuso.

Mandas; Lazzari, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Rovella, Taylor; Noslin, Dele-Bashiru, Zaccagni; Artistico.

Mister Gattuso cambierà l’undici nel match contro l’Ascoli e schiererà quello che dovrebbe essere più vicino alla squadra titolare che vedremo in campionato. Mandas tra i pali, difesa a quattro con Doekhi e Provstgaard coppia centrale, sulle corsie laterali agiranno Lazzari a destra e Pedraza – chiamato agli straordinari – a sinistra. Centrocampo a due con Rovella e Taylor davanti alla difesa, mentre sulla trequarti – alle spalle dell’unica punta Artistico – agirà Zaccagni. Sulle corsie esterne di destra e sinistra, invece, probabile spazio per Dele-Bashiru e Noslin.

di Claudio Troilo



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