PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO LAZIO – La sfida più attesa è arrivata. Quella che tutti avevano cerchiato in rosso sul calendario presto sarà realtà. Bayern Monaco e Lazio tornano in campo per darsi battaglia e vedere chi, rimasto in piedi, passerà ai quarti di finale di Champions League. All’andata vinsero i biancocelesti. Segnò Immobile su calcio di rigore e fu festa. Il ritorno sarà diverso. Anche per il momento che vivono le due squadre. I bavaresi sono in difficoltà, lontani dalla capolista Leverkusen. I biancocelesti hanno vinto solo una delle ultime quattro partite di Serie A e sono sempre alle prese con infortuni. Per questo sia Sarri che Tuchel dovranno riflettere al meglio sulla probabile formazione da mandare in campo.

Champions League, le probabili formazioni di Bayern Monaco Lazio

Il Comandante pensa e riflette sulla Lazio da opporre al Bayern Monaco. Ha ancora problemi di infermeria, non è una novità. Ma qualcuno, come Mattia Zaccagni, ha recuperato e partirà dal primo minuto. Assieme a lui Immobile e Felipe Anderson: sarà loro il compito di impensierire Neuer e provare a mandare la Lazio ai quarti. Luis Alberto e Guendouzi, invece, guideranno il centrocampo. Cataldi è in vantaggio su Vecino per completare il reparto. Mentre la difesa è praticamente fatta. Sarà quella dell’andata, con Hysaj e Marusic sugli esterni e la coppia Romagnoli – Gila a far la guardia alla porta di Provedel.



LAZIO 4-3-3

Provedel

Hysaj

Gila

Romagnoli

Marusic

Guendouzi

Cataldi

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Zaccagni

All. Maurizio Sarri

BAYERN MONACO (4-2-3-1)