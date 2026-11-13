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Probabili formazioni Belgio Italia: Pio Esposito guida l’attacco azzurro, confermatissimo Frattesi

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4 ore ago

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probabili formazioni belgio italia

Belgio Italia, sfida valida per la Nations League – League A 2026-2027, si giocherà domenica 15 novembre alle ore 20:45: di seguito sono riportate le probabili formazioni del match, nelle rispettive scelte di Van Bommel e Mancini.

LEGGI ANCHE: Dove vedere Belgio Italia di Nations League

Le probabili formazioni di Belgio Italia

La probabile formazione del Belgio

  • BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cyuyper; De Bruyne, Raskin, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Doku.
  • CT. Van Bommel.
  • La vittoria in rimonta sulla Turchia (2-1) permette al Belgio di sperare ancora nel primo posto nel girone, ma serve necessariamente una vittoria contro l’Italia. Difficilmente Van Bommel farà numerosi cambi in vista di una gara così decisiva. Confermati Moreira, De Ketelaere e Doku nel tridente offensivo.

La probabile formazione dell’Italia

  • ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. CT. Mancini.
  • La meravigliosa vittoria per 3-1 sulla Francia concede agli azzurri la possibilità di chiudere il Girone A in prima posizione. Confermatissimo Pio Esposito, autore di una doppietta contro i Blues e sempre più leader dell’attacco italiano. Ad affiancarlo nel tridente, dovrebbero esserci ancora Cambiaghi e Sebastiano Esposito.
  • ARBITRO: Espen Eskås (Norvegia).

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