Probabili formazioni Bologna Lazio: rebus in attacco

Esordio in Coppa Italia pessimo per la Lazio che dopo la bruciante sconfitta con il Mantova spera di trovare, lunedì 24 agosto alle 18:30 al Dall’Ara, nuova stamina contro il Bologna: queste sono le probabili formazioni di Bologna Lazio della prima gara di Serie A.

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Le probabili formazioni di Bologna-Lazio di Serie A

La probabile formazione del Bologna contro la Lazio

Bologna (4-3-3) Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Pobega, Moro, Ferguson; Orsolini, Dobvyk, Rowe.

A disposizione: Pessina, Happonen, Helland, Casale, Alhassane, Holm, De Silvestri, Amondarain, Odgaard, Cambiaghi, Bernardeschi, Piccoli.

Allenatore: Domenico Tedesco.

La probabile formazione della Lazio contro il Bologna

Lazio (4-3-3) Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Rovella, Taylor; Noslin, Ratkov, Zaccagni.

A disposizione: Motta, Renzetti, Romagnoli, Bordon, Floriani, Lazzari, Dele-Bashiru, Belayhane, Farcomeni, Przyborek, Galassi, Serra, Cancellieri, Dia.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

La sfida contro il Bologna dovrà servire alla Lazio per cacciare immediatamente i fantasmi di un’altra stagione da incubo. Per farlo Gattuso potrebbe affidarsi a Mandas, a tutti gli effetti il suo titolare. In difesa va verso la conferma la nuova coppia Doekhi-Provstgaard con Marusic e Pedraza sulle corsie esterni. A centrocampo Frattesi potrebbe prendere il posto di Dele-Bashiru, tra i migliori contro il Mantova, e mettersi accanto a Taylor e Rovella. I dubbi più grandi sono in attacco: dopo la scelta discutibile di affidarsi a Dia e Cancellieri, il tecnico potrebbe dare una chance a Ratkov e Noslin. Confermato capitan Zaccagni. Rimangono fuori Cataldi e Isaksen mentre la difesa con le assenze di Patric, Gigot e Tavars, più la probabile partenza di Romagnoli, rimane ai minimi storici.

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