Le probabili formazioni di Fiorentina Lazio: difesa obbligata, c'è Isaksen

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LAZIO - Un altro crocevia. Dopo Torino, a tutti gli effetti uno scontro diretto, la Lazio fa visita alla Fiorentina. In palio ci sono ancora una volta punti importanti per la corsa all'Europa. Il Bologna ha ulteriormente allungato nell'anticipo del venerdì e biancocelesti e viola non possono più permettersi di sbagliare. Perciò i due allenatori, nel pensare alle probabili formazioni da mandare in campo, riflettono su scelte e calciatori da recuperare.

Serie A, le probabili formazioni di Fiorentina Lazio

Sarri pensa e riflette sulla Lazio da opporre alla Fiorentina. Ha ancora problemi di formazione. Recupera Vecino e Zaccagni, che torna tra i convocati un mese e mezzo dopo l'ultima volta, ma perde Mario Gila, squalificato, e probabilmente Hysaj, non al meglio. Di conseguenza, la coppia di centrali davanti a Provedel è obbligata: Romagnoli e Casale. Marusic giocherà a sinistra, con Lazzari a destra. A centrocampo l'inamovibile è Matteo Guendouzi. Assieme al francese ci saranno Cataldi e Luis Alberto. Lo stesso reparto già visto dal Bayern Monaco in avanti. E non cambierà neppure l'attacco: al fianco di capitan Immobile ci saranno Felipe Anderson e Isaksen.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Lazzari

Casale

Romagnoli

Marusic

Guendouzi

Cataldi

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Isaksen

All. Maurizio Sarri

FIORENTINA (4-2-3-1)

Terracciano

Faraoni

Martinez Quarta

Ranieri

Parisi

Arthur

Duncan

Gonzalez

Beltran

Sottil

Belotti

All. Vincenzo Italiano

Dove vedere il match tra Lazio e Fiorentina

Fiorentina - Lazio sarà trasmessa su Dazn, in live streaming e on demand tramite app, oppure sul sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. Inoltre, la gara sarà disponibile in diretta anche su Sky Sport, ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.