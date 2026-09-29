Probabili formazioni Francia Italia: Mancini per la conferma, Zidane con alcune defezioni

Dopo la sconfitta all’esordio contro il Belgio e la convincente vittoria contra la Turchia, ora l’Italia del Ct Mancini sfiderà la Francia allo Stade de France nella terza sfida di Nations League – League A: ecco le probabili formazioni del match, in programma venerdì 2 ottobre 2026 alle ore 20:45.

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Le probabili formazioni di Francia Italia

La probabile formazione della Francia

FRANCIA (4-3-3) : Maignan; Kounde, Upamecano, Lacroix, Diouf; Akliouche, Kone, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola. A disposizione: Butez, Camavinga, Da Cunha, Doue, Jacquet, Kaluli, Lepaul, Restes, Yoro, Truffert. Ct. Zidane. Indisponibili: Konate, Mateta, Mbappè, Saliba, Tchouameni, Zaire-Emery.

: Maignan; Kounde, Upamecano, Lacroix, Diouf; Akliouche, Kone, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola.

Il Ct Zidane dovrà fare i conti con alcune defezioni, su tutte quella di Mbappè in attacco. Tra i pali confermato Maignan, difesa a quattro con Upamecano e Lacroix coppia centrale, mentre sulle corsie laterali spazio a Kounde e Diouf. A centrocampo, in cabina di regia, favorito il romanista Kone, affiancato dalle due mezzali Rabiot a sinistra e Akliouche a destra. In attacco, tridente rimaneggiato con Olise a destra e Barcola a sinistra, al fianco di Dembelè unica punta.

La probabile formazione dell’Italia

ITALIA (4-3-3) : Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, P. Esposito, S. Esposito. A disposizione: Calafiori, Cambiaghi, Carnesecchi, Di Lorenzo, Doumbia, Ghilardi, Kean, Mandragora, Romano, Scamacca, Vergara, Vicario. Ct: Mancini. Indisponibili: Cambiaso, Cristante, Locatelli, Meret, Spinazzola, Zaniolo.

: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, P. Esposito, S. Esposito.

Squadra che vince non si cambia, almeno questa è la sensazione a pochi giorni di distanza dalla sfida con la Francia. Nessun cambio, al momento, per il Ct Mancini, con gli unici dubbi che possono riguardare il reparto offensivo. Il centrocampo risulta blindato e la difesa, con le prove maiuscole di Kayode, Bastoni e Ruggeri, non sembra andare verso un rimaneggiamento.

di Claudio Troilo

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