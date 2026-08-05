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Probabili formazioni Frosinone-Lazio ultimo test prima della Coppa Italia

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1 ora ago

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Probabili formazioni Frosinone Lazio

L’ultima sfida a Formello contro l’Ostiamare è finita 4-0 per la Lazio che ha visto andare in goal prima Ratkov e poi Zaccagni, entrambi con una doppietta, ma è già il momento di pensare alla prossima sfida in casa del Frosinone: ecco le probabili formazioni del match di domenica 9 agosto, fischio d’inizio alle 20:45.

LEGGI ANCHE: Gattuso: “Vogliamo fare un calcio fatto di pressione”

Le probabili formazioni di Frosinone-Lazio

La probabile formazione del Frosinone

  • FROSINONE (4-3-3) – Palmisani; A. Oyono, Cittadini, Monterisi, Bracaglia; Koutsoupias, Calò, Cichella; Fini, Raimondo, Zerbin.
  • A disposizione:  Desplanches, Pisseri, Kone, Amey, Gelli, El Azzouzi, Kvernadze, Corrado, Oyono, Colley, Hasa.
  • Allenatore: Alvini.

La probabile formazione della Lazio

  • LAZIO (4-3-3) – Motta; Lazzari, Doekhi, Provstgaard, Marusic; Galassi, Rovella, Taylor; Noslin, Ratkov, Zaccagni.
  • A disposizione: Mandas, Renzetti, Floriani, Pedraza, Bordon, Romagnoli, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Belahyane, Cancellieri, Sana Fernandes, Serra, Dia, Artistico.
  • Allenatore: Gattuso.

La sensazione è che Gattuso schiererà un undici titolare molto vicino a quello che scenderà poi in campo il 16 agosto in Coppa Italia contro il Mantova per il primo match ufficiale della stagione. Motta dovrebbe essere il portiere di coppa con davanti a sé la nuova coppia centrale composta da Doekhi e Provstgaard. Sugli esterni invece potrebbero essere scelti i veterani Lazzari e Marusic. A centrocampo il terzetto più vicino a quello titolare, con Galassi al posto di Cataldi insieme a Rovella a Taylor. Davanti Ratkov va verso la conferma con Noslin e Zaccagni ai suoi lati.

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