NOTIZIE
Probabili formazioni Italia Belgio: le scelte di Mancini per la Nations League
Roberto Mancini torna a sedere da Ct sulla panchina della Nazionale e il primo appuntamento della sua seconda avventura con l’azzurro sul petto è una gara ufficiale, contro il Belgio, valida per il Gruppo 1 della Nations League – League A: ecco le probabili formazioni del match, in programma venerdì 25 settembre alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.
Leggi anche: Marianella critica Mancini: “Per gli esperimenti ci sono le giovanili”
Le probabili formazioni di Italia Belgio
La probabile formazione dell’Italia
- ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calafiori, Mancini, Bastoni, Kayode; Barella, Tonali, Fagioli; Vergara, Pio Esposito, Raspadori.
- A disposizione: Carnesecchi, Pessina, Vicario, Ahnor, Coppola, Di Lorenzo, Dimarco, Ghilardi, Kouadio, Scalvini, Cristante, Doumbia, Frattesi, Mandragora, Romano, Cambiaghi, S. Esposito, Inacio, Kean, D. Maldini, Scamacca, Zaniolo, Alì Zoma.
- Allenatore: Mancini.
Sono diverse le ipotesi di formazione sul taccuino di Roberto Mancini ma, al momento, il 4-3-3 è il modulo di gioco che il tecnico jesino ha usato più spesso. Gigio Donnarumma tra i pali, difesa a quattro con Bastoni e Mancini centrali, Calafiori a sinistra e Kayode o Di Lorenzo a destra. Il ballottaggio sulla corsia di destra è tra i più interessanti: il terzino del Napoli è un fedelissimo di Mancini, ma Kayode, nelle ultime settimane, avrebbe guadagnato non pochi punti per una possibile titolarità. A centrocampo, il terzetto potrebbe essere formato da Tonali in cabina di regia con Barella e Fagioli ai suoi fianchi, mentre in attacco spazio a Vergara e Raspadori ai lati di Pio Esposito unica punta.
La probabile formazione del Belgio
- BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, Cuyper; Vanaken, Raskin; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.
- A disposizione: Lemmens, Penders, Debast, Theate, Meunier, De Winter, Seys, Witsel, Tielemans, Moreira, Saelemaekers, Onana, Lukaku, Lukebakio, Fernandez-Pardo.
- Allenatore: van Bommel.
Probabile 4-2-3-1 di partenza per il Belgio del nuovo Ct, Mark van Bommel. Courtois in porta, difesa a quattro formata da Castagne e Cuyper sulle corsie laterali e Ngoy e Mechele coppia centrale. Davanti alla difesa spazio a Vanaken e Raskin, mentre sulla trequarti dietro la punta agirà De Bruyne. Al fianco del fantasista del Napoli ci saranno Trossard e Doku, alle spalle dell’unica punta De Ketelaere.
di Claudio Troilo
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Como
|10
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
|Lecce
|6
|4
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|5
|16
|Fiorentina
|3
|4
|17
|Bologna
|2
|5
|18
|Parma
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE2 giorni ago
Nuovo appuntamento per il Flaminio: ecco i prossimi passi
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Icardi, il Brasile prende forza ma attenzione a Juve o Milan
-
NOTIZIE18 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI2 ore ago
Infortunio Rovella, aiuto dalla maxi-sosta: previsto controllo tra giovedì e venerdì