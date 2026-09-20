Probabili formazioni Italia Belgio: le scelte di Mancini per la Nations League

Roberto Mancini torna a sedere da Ct sulla panchina della Nazionale e il primo appuntamento della sua seconda avventura con l’azzurro sul petto è una gara ufficiale, contro il Belgio, valida per il Gruppo 1 della Nations League – League A: ecco le probabili formazioni del match, in programma venerdì 25 settembre alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Leggi anche: Marianella critica Mancini: “Per gli esperimenti ci sono le giovanili”

Le probabili formazioni di Italia Belgio

La probabile formazione dell’Italia

ITALIA (4-3-3) : Donnarumma; Calafiori, Mancini, Bastoni, Kayode; Barella, Tonali, Fagioli; Vergara, Pio Esposito, Raspadori. A disposizione: Carnesecchi, Pessina, Vicario, Ahnor, Coppola, Di Lorenzo, Dimarco, Ghilardi, Kouadio, Scalvini, Cristante, Doumbia, Frattesi, Mandragora, Romano, Cambiaghi, S. Esposito, Inacio, Kean, D. Maldini, Scamacca, Zaniolo, Alì Zoma. Allenatore: Mancini.

: Donnarumma; Calafiori, Mancini, Bastoni, Kayode; Barella, Tonali, Fagioli; Vergara, Pio Esposito, Raspadori.

Sono diverse le ipotesi di formazione sul taccuino di Roberto Mancini ma, al momento, il 4-3-3 è il modulo di gioco che il tecnico jesino ha usato più spesso. Gigio Donnarumma tra i pali, difesa a quattro con Bastoni e Mancini centrali, Calafiori a sinistra e Kayode o Di Lorenzo a destra. Il ballottaggio sulla corsia di destra è tra i più interessanti: il terzino del Napoli è un fedelissimo di Mancini, ma Kayode, nelle ultime settimane, avrebbe guadagnato non pochi punti per una possibile titolarità. A centrocampo, il terzetto potrebbe essere formato da Tonali in cabina di regia con Barella e Fagioli ai suoi fianchi, mentre in attacco spazio a Vergara e Raspadori ai lati di Pio Esposito unica punta.

La probabile formazione del Belgio

BELGIO (4-2-3-1) : Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, Cuyper; Vanaken, Raskin; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. A disposizione: Lemmens, Penders, Debast, Theate, Meunier, De Winter, Seys, Witsel, Tielemans, Moreira, Saelemaekers, Onana, Lukaku, Lukebakio, Fernandez-Pardo. Allenatore: van Bommel.

: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, Cuyper; Vanaken, Raskin; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.

Probabile 4-2-3-1 di partenza per il Belgio del nuovo Ct, Mark van Bommel. Courtois in porta, difesa a quattro formata da Castagne e Cuyper sulle corsie laterali e Ngoy e Mechele coppia centrale. Davanti alla difesa spazio a Vanaken e Raskin, mentre sulla trequarti dietro la punta agirà De Bruyne. Al fianco del fantasista del Napoli ci saranno Trossard e Doku, alle spalle dell’unica punta De Ketelaere.

di Claudio Troilo

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP