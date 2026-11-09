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Probabili formazioni Italia Francia: Mancini sorprende in attacco, Frattesi c’è
Italia Francia, sfida valida per la Nations League – League A 2026-2027, si giocherà giovedì 12 novembre alle ore 20:45 allo stadio Meazza-San Siro di Milano: di seguito sono riportate le probabili formazioni del match, nelle rispettive scelte di Mancini e Zidane. Frattesi, unico laziale tra i convocati, dovrebbe partire titolare, così come i fratelli Esposito in attacco. Per i transalpini, invece, spazio al tridente pesante formato da Olise, Mbappé e Doué.
Leggi anche: Italia, i convocati di Mancini: c’è un solo calciatore della Lazio, ecco di chi si tratta
Le probabili formazioni di Italia Francia
La probabile formzione dell’Italia
- ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi.
- CT: Roberto Mancini.
Questo dovrebbe essere l’undici titolare che, al momento, il CT Mancini dovrebbe schierare contro i transalpini. Donnarumma in porta, poi difesa a quattro composta da Scalvini e Bastoni coppia centrale, mentre sulle corsie laterali spazio a Kayode a destra e Calafiori a sinistra. In mediana, con Tonali al centro, spazio a Frattesi e Barella come mezzali. In attacco, il tridente sarà composto dai fratelli Esposito, Sebastiano e Pio, e da Cambiaghi.
La probabile formazione della Francia
- FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Mbappé, Doué.
- CT. Zinedine Zidane.
Artiglieria pesante per Zidane. La Francia non arretra di un millimetro e, contro l’Italia, in una sfida che porta con sé secoli di rivalità e memorabili incroci sul terreno di gioco, schiererà la migliore formazione disponibile. Maignan tra i pali, difesa a quattro con Kalulu e Truffert sulle corsie laterali, mentre Jacquet e Upamecano formeranno la coppia centrale di difesa. A centrocampo, il comasco Da Cunha comanderà la cabina di regia mentre da mezzali agiranno Cherki e Rabiot. Il tridente d’attacco, invece, sarà formato da Olise, Mbappé e Doué.
*L’arbitro del match, al momento, non è ancora stato designato.
di Claudio Troilo
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