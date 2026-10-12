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Probabili formazioni Juventus Lazio: squadra che vince non si cambia

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4 ore ago

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probabili formazioni Juventus Lazio

Juventus Lazio, sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2026-2027, si giocherà domenica 18 ottobre alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino: ecco le probabili formazioni del match.

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Le probabili formazioni di Juventus Lazio

Il possibile undici della Juventus

  • JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Sarr; Conceicao, McKennie, N. Gonzalez; Kolo Muani.
    • A disposizione: Pinsoglio, Neto, Radu, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Zhegrova, Alajbegovic, Cambiaso, Rugani, Woltemade, Cabal.
    • Allenatore: Domenichini.
    • Indisponibili: Locatelli, Thuram, Ekhatr, Yildiz, Grabara, Boga.
    • Diffidati: nessuno.
    • Squalificati: Spalletti (allenatore).

L’espulsione patita nel finale della gara contro il Cagliari costringerà Spalletti ad assistere alla gara contro la Lazio dalla tribuna. Una sfida impegnativa, che arriva a stretto giro dall’impegno di Europa League contro il Celta Vigo di giovedì che ruberà preziose energie. In porta Vicario appare come una scelta obbligata; davanti a lui spazio a Kalulu, Bremer, Lucumi e Celik. A gestire la mediana Douglas Luiz e Sarr, mentre sulla trequarti Conceicao, McKennie e Nico Gonzalez agiranno alle spalle di Kolo Muani. Attenzione, però, alle candidature di Alajbegovic e Woltemade che insidiano i titolari.

La probabile formazione della Lazio

  • LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.
    • A disposizione: Motta, Renzetti, Pedraza, Sutalo, Leite, Lazzari, Dele-Bashiru, Pinamonti, Rovella, Marusic, Cancellieri.
    • Allenatore: Gattuso.
    • Indisponibili:, Cataldi, Gudmundsson.
    • Diffidati: nessuno
    • Squalificati: nessuno

Un antico adagio recita: squadra che vince non si cambia. E allora Gennaro Gattuso potrebbe decidere di mandare in campo lo stesso undici visto nella partita contro il Monza, con la consapevolezza di poter contare, stavolta, su una panchina più lunga. Marusic, Rovella e Cancellieri, infatti, corrono verso il recupero e dovrebbero essere disponibili per la trasferta di Torino. Tra i pali il solito super Mandas, protetto da una linea a quattro composta da Floriani, Provstgaard, Doekhi e Tavares. Al centro, però, potrebbero trovare spazio anche Sutalo e Leite, apparsi in grande spolvero. Nessun dubbio a centrocampo: in attesa che Cataldi, ancora ai box, e Rovella trovino la miglior condizione, regia affidata a Belahyane, circondato da Taylor e Frattesi. Davanti si rinnova il ballottaggio fra Noslin, in forma smagliante, e Pinamonti, finalmente sbloccatosi. Sulle fasce, invece, pochi dubbi: sarà ancora il turno di Zaccagni e Isaksen.

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8 Juventus 10 5
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12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
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