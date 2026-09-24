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Probabili formazioni Lazio Arezzo: Gattuso studia le novità
L’amichevole tra Lazio e Arezzo, che si disputerà a porte chiuse domenica 27 settembre alle 15:00 a Formello, è il primo dei due test che i biancocelesti sosteranno nelle tre settimane di sosta: ecco le probabili formazioni del match, con Gattuso che studierà delle novità.
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Le probabili formazioni di Lazio Arezzo
La probabile formazione della Lazio
- LAZIO (4-3-3): Motta; Floriani Mussolini, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza; Dele-Bashiru, Cataldi, Farcomeni; Cancellieri, Pinamonti, Zaccagni.
- A disposizione: Renzetti, R. Bordon, Lazzari, Pellegrini, Rovella, Serra, Noslin.
- Allenatore: Gattuso.
Gattuso in queste tre settimane avrà modo di provare e testare chi ha giocato meno e avuto meno minutaggio. Esordio tra i pali per Motta, relegato a secondo da un ritrovato Christos Mandas. Difesa a quattro con Floriani Mussolini e Pedraza sulle fasce, mentre i due centrali – Doekhi e Diogo Leite – ricostituiranno la coppia che si era formata nella precedente esperienza all’Union Berlino. In cabina di regia ritroveremo Danilo Cataldi, di ritorno da un lungo infortunio, mentre le due mezzali saranno Dele-Bashiru, anche lui di rientro da uno stop, e Farcomeni. In attacco, invece, spazio al tridente formato da Cancellieri e Zaccagni, ai lati di Pinamonti unica punta.
La probabile formazione dell’Arezzo
- AREZZO (4-3-3): Nunziante; Coppolaro, Gilli, Illanes, Righetti; Sala, Viviani, Leone; Pattarello, Cianci, Olivieri.
- Allenatore: Cristian Bucchi.
Modulo speculare per l’Arezzo di Cristian Bucchi. Poche defezioni per i toscani e test di pregio in vista del proseguo del loro cammino in cadetteria. Spazio a Leone al posto di Ionita, unica novità, in un undici confermato e consolidato.
di Claudio Troilo
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