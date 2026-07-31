NOTIZIE
Probabili formazioni Lazio Avellino: Gattuso riflette sull’undici
Terza amichevole precampionato per la Lazio che, sabato 1 agosto alle ore 9:30, sfiderà l’Avellino in quel di Formello; ecco le probabili formazioni del match, nelle rispettive scelte di Gattuso e Nesta.
Leggi anche: Cambia l’orario di Lazio Avellino: il comunicato ufficiale
Le probabili formazioni di Lazio Avellino
La probabile formazione della Lazio contro l’Avellino
- LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Ratkov, Zaccagni.
- A disposizione: Motta, Renzetti, Lazzari, Pellegrini, Marusic, R. Bordon, Belahyane, Galassi, Przyborek, Farcomeni, Serra, Cancellieri, Sana Fernandes, Dia, Artistico.
- Allenatore: Gattuso.
Questo dovrebbe essere l’undici che mister Gennaro Gattuso sceglierà per affrontare l’Avellino nella terza amichevole precampionato. Mandas tra i pali, quindi difesa a quattro con Floriani Mussolini e Pedraza sulle fasce, mentre la coppia centrala sarà composta da Provstgaard e Doekhi. Centrocampo a tre con Rovella in cabina di regia, affiancato dalle due mezzali Taylor e Dele-Bashiru. Il tridente d’attacco vedrà Noslin e Zaccagni al fianco di Ratkov unica punta.
La probabile formazione dell’Avellino contro la Lazio
- AVELLINO (4-3-2-1): Iannarilli; Cancellotti, Izzo, Enrici, Sala; Palumbo, Faticanti, Besaggio; Russo, Spadoni; Fila.
- Allenatore: Nesta.
di Claudio Troilo
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO12 ore ago
Romagnoli tra Al Sadd e Atalanta: la situazione
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Sergi Dominguez alla Lazio, diminuiscono le possibilità di fumata bianca
-
NOTIZIE8 ore ago
Campagna abbonamenti Lazio, il piatto piange: il dato aggiornato
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Gimenez Lazio, la trattativa si preannuncia lunga: i tempi