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Probabili formazioni Lazio Avellino: Gattuso riflette sull’undici

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2 ore ago

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Probabili formazioni Lazio Avellino

Terza amichevole precampionato per la Lazio che, sabato 1 agosto alle ore 9:30, sfiderà l’Avellino in quel di Formello; ecco le probabili formazioni del match, nelle rispettive scelte di Gattuso e Nesta.

Leggi anche: Cambia l’orario di Lazio Avellino: il comunicato ufficiale

Le probabili formazioni di Lazio Avellino

La probabile formazione della Lazio contro l’Avellino

  • LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Ratkov, Zaccagni. 
    • A disposizione: Motta, Renzetti, Lazzari, Pellegrini, Marusic, R. Bordon, Belahyane, Galassi, Przyborek, Farcomeni, Serra, Cancellieri, Sana Fernandes, Dia, Artistico.
    • Allenatore: Gattuso.

Questo dovrebbe essere l’undici che mister Gennaro Gattuso sceglierà per affrontare l’Avellino nella terza amichevole precampionato. Mandas tra i pali, quindi difesa a quattro con Floriani Mussolini e Pedraza sulle fasce, mentre la coppia centrala sarà composta da Provstgaard e Doekhi. Centrocampo a tre con Rovella in cabina di regia, affiancato dalle due mezzali Taylor e Dele-Bashiru. Il tridente d’attacco vedrà Noslin e Zaccagni al fianco di Ratkov unica punta.

La probabile formazione dell’Avellino contro la Lazio

  • AVELLINO (4-3-2-1): Iannarilli; Cancellotti, Izzo, Enrici, Sala; Palumbo, Faticanti, Besaggio; Russo, Spadoni; Fila.
    • Allenatore: Nesta.

di Claudio Troilo

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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