Probabili formazioni Lazio Cagliari: torna Provstgaard, ancora panchina per Pinamonti

Lazio Cagliari, match valido per la 10a giornata del campionato di Serie A 2026-2027, si giocherà domenica 1 novembre allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 15:00: ecco le probabili formazioni della sfida, con Provstgaard che dovrebbe tornare dal primo minuto in difesa e Pinamonti ancora in panchina, surclassato da un Noslin in grande spolvero.

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Le probabili formazioni di Lazio Cagliari

La probabile formazione della Lazio

LAZIO (4-3-3) : Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra, Pinamonti. Allenatore: Gattuso. Indisponibili: Gudmundsson. Da valutare: Marusic, Rovella. Diffidati: // Squalificati: //

: Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Squadra che vince, non si cambia. Questo è il mantra di mister Gattuso, intenzionato fin dagli albori a dare una fisionomia precisa alla sua Lazio. L’unica novità dovrebbe essere rappresentata dal ritorno dal primo minuto di Oliver Provstgaard in difesa al posto di un ottimo Diogo Leite visto contro il Sassuolo. Mandas tra i pali, difesa a quattro con Floriani e Tavares sulle corsie laterali, mentre centralmente ecco Sutalo con il danese. A centrocampo e in avanti nulla cambia. Frattesi e Taylor le due mezzali al fianco di Belahyane in cabina di regia, mentre in attacco confermato il tridente composto da Isaksen e Zaccagni ai lati di Noslin unica punta.

La probabile formazione del Cagliari

CAGLIARI (3-5-2) : Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez Ju.; Sugawara, Adopo, Romano, Deiola, Obert; Fadera, Nzola. A disposizione: Radunovic, Sherri, Aurelio, Kofler, Gagliardini, Ciervo, Fazzini, Massolin, Liteta, Sulev, Trepy, Maldini, Kevin Carlos, Mendy. Allenatore: Pisacane. Indisponibili: Idrissi, Winks, Felici. Diffidati: Deiola. Squalificati: //

: Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez Ju.; Sugawara, Adopo, Romano, Deiola, Obert; Fadera, Nzola.

Pisacane dovrebbe riproporre il Cagliari visto contro la Roma, reduce da una sconfitta ma da una buona prestazione. Caprile tra i pali, terzetto difensivo composto da Zè Pedro, Mina e Rodriguez Ju. Folto centrocampo a cinque con Sugawara e Obert sulle fasce, Romano in cabina di regia e Adopo e Deiola come interni di centrocampo. In attacco, la coppia sarà formata da Fadera e Nzola.

di Claudio Troilo

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