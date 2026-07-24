Lazio Flaminia Civita Castellana, il probabile undici biancoceleste

La Lazio accoglie a Formello la Flaminia Civita Castellana, formazione di Serie D, nella giornata di domenica 26 luglio, alle ore 18, quando andrà in scena il secondo test estivo della squadra di Gattuso; lo scorso 20 luglio, Mattia Zaccagni e i suoi hanno battuto la Primavera di Punzi per 3-1, vediamo con quale probabile formazione il nuovo allenatore potrebbe scendere in campo.

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La probabile formazione della Lazio contro il Flaminia Civita Castellana

Il tecnico biancoceleste dovrà fare ancora a meno degli indisponibili Cataldi, Isaksen, Patric e Furlanetto. Restano da chiarire le condizioni di Nuno Tavares e Gigot, che con ogni probabilità non saranno della partita. In porta dovrebbe iniziare Mandas: davanti a lui, al centro, ci saranno con ogni probabilità Doekhi e Provstgaard, con Floriani Mussolini e Pellegrini sulle fasce. A centrocampo, nel 4-2-3-1, potrebbe rivedersi Rovella dal primo minuto, insieme a Galassi. Resta valida anche l’opzione Belahyane. Sulla trequarti si muoveranno Noslin e Dele-Bashiru, i quali appaiono in vantaggio su Przyborek e Dia, oltre a Zaccagni, con uno tra Artistico e Ratkov come centravanti.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pellegrini; Rovella, Galassi; Noslin, Dele-Bashiru, Zaccagni; Artistico.

A disposizione: Motta, Renzetti, Pedraza, Bordon, Lazzari, Marusic, Przyborek, Farcomeni, Belahayne, Taylor, Serra, Ratkov, Cancellieri, Sana Fernandes, Dia.

Allenatore: Gattuso.

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