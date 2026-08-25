Le probabili formazioni di Lazio-Genoa: Gattuso studia l’undici

Archiviata la vittoria nell’esordio in campionato contro il Bologna, la Lazio torna in campo domenica 30 agosto alle ore 20:45 allo stadio Olimpico per affrontare il Genoa di De Rossi: ecco le probabili formazioni delle due squadre.

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Le probabili formazioni di Lazio-Genoa

La probabile formazione della Lazio

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Rovella, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disposizione : Motta, Renzetti; R. Bordon, Lazzari, Marusic, Romagnoli, Tavares, Belahyane, Farcomeni, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Ratkov. Allenatore : Gennaro Gattuso.

Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Rovella, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni.

Qualche cambio obbligato per Gennaro Gattuso in vista della prossima sfida di campionato. I biancocelesti, infatti, hanno perso per infortunio Pellegrini, Marusic e Dele-Bashiru, che si aggiungono a Patric, Gigot, Cataldi e Sutalo (da valutare) nella lista degli indisponibili. La difesa, dunque, sarà completata da Floriani, al fianco dei confermati Doekhi, Provstgaard e Pedraza. A centrocampo chance dal 1′ per Frattesi. In attacco confermati Zaccagni e Dia, potrebbe tornare titolare Isaksen, dopo lo spezzone contro il Bologna.

La probabile formazione del Genoa

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Baldanzi, Vitinha; Colombo. Allenatore : Daniele De Rossi.

Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Baldanzi, Vitinha; Colombo.

Mister De Rossi che può contare su poche assenze: solo Hamed Traorè ed Elias Havel sono ai box. Per questa ragione, potrà optare per il suo canonico 3-4-2-1, con il trio difensivo composto da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sulle fasce Norton-Cuffy e Ellertson mentre in mediana agiranno Frendrup e Amorim. Sulla trequarti si muoveranno Baldanzi e Vitinha, a sostegno di Colombo unica punta.

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