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Probabili formazioni Lazio Juve Stabia: Gattuso studia l’undici
L’amichevole tra Lazio e Juve Stabia, che si disputerà a porte chiuse sabato 4 ottobre alle 15:00 a Formello, è il secondo dei due test che i biancocelesti sosteranno nelle tre settimane di sosta: ecco le probabili formazioni del match, con Gattuso che studierà delle novità.
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Le probabili formazioni di Lazio Juve Stabia
La probabile formazione della Lazio
- LAZIO (4-2-3-1): Motta; Floriani, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza; Farcomeni, Belahyane; Serra, Noslin, Zaccagni; Pinamonti.
- A disposizione: Renzetti, Pannozzo, R. Bordon, Lazzari, Pellegrini, Dele-Bashiru.
- Allenatore: Gattuso.
Gattuso avrà a disposizione una rosa ridotta dagli impegni dei sette giocatori convocati dalle rispettive nazionali (Gudmundsson è rientrato alla base). A loro si aggiungono le assenze forzate per infortunio di Cataldi, Rovella, Cancellieri e Marusic. Tra i pali ci sarà ancora Mandas, protetto da una difesa a quattro composta da Floriani e Pedraza sulle fasce e Doekhi e Diogo Leite al centro. In mediana ci saranno Pedraza e Belahyane, addetti alla regia alle spalle dei tre giocatori schierati sulla trequarti: Serra, Noslin e Zaccagni. L’unico riferimento in attacco sarà dunque Pinamonti. In panchina si vedranno molti giocatori della Primavera a completare l’organico a disposizione di Gattuso.
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