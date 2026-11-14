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Probabili formazioni Lazio Lecce: Gattuso fa i conti con gli infortunati
La Lazio si sta già preparando al ritorno in campo, dopo l’amichevole con il Mgarr United la formazione biancoceleste ha iniziato a pensare alla gara di campionato con il Lecce di sabato prossimo: queste le probabili formazioni. Il fischio d’inizio è previsto per le 15:00 del prossimo 21 novembre.
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Le probabili formazioni di Lazio Lecce
La probabile formazione della Lazio
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin.
- A disposizione: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra, Pinamonti.
- A disposizione: Motta, Renzetti, Lazzari, Doheki, L. Pellegrini, Rovella, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Cancellieri, Gudmundsson, Serra.
- Allenatore: Gattuso.
- Indisponibili: Nuno Tavares, Marusic, Sutalo.
- Da valutare: Zaccagni, Frattesi.
- Diffidati: Nessuno.
- Squalificati: Nessuno.
La Lazio vuole difendere il primato in classifica ma sarà costretta a farlo senza diversi calciatori attualmente infortunati. Tra i pali nessuna novità, Mandas dovrebbe essere confermato. Stesso discorso per Mussolini e Provstgaard che, viste le assenze certe di Sutalo e Nuno Tavares, dovrebbero essere accompagnati da Leite, momentaneamente favorito a Doekhi, e Pedraza. Assenze anche a centrocampo dove con buone probabilità dovrebbe mancare anche Frattesi, al suo posto potrebbe esserci Dele-Bashiru. Confermati invece Belahyane e Taylor. Davanti, visto che anche qui ci sono dei problemi, probabilmente non ci sarà niente da fare per Zaccagni, giocheranno Noslin e Isaksen ai lati di Pinamonti.
La probabile formazione del Lecce
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Fatah.
- A disposizione: Bleve, Borbei, Siebert, Ndaba, Jean, Dembelé, Gorter, Gandelman, Fofana, Berisha, Kaba, Esteban, Guebbels.
- Allenatore: Di Francesco.
- Indisponibili: Pierotti, Ilic, Monteiro.
- Da valutare: Nessuno.
- Diffidati: Nessuno.
- Squalificati: Nessuno.
Cercasi punti per continuare ad allontanarsi dal pantano per il Lecce di Di Francesco che dovrebbe ripartire da capitan Falcone tra i pali, per lui è un derby visto la dichiarata fede romanista. Davanti a sé la difesa a quattro dovrebbe essere composta da Veiga e Gallo sulle corsie esterne con Gaspar e Gabriel nel mezzo. Ngom dovrebbe accomodarsi in cabina di regia con Coulibaly e Maleh ai suoi fianchi. Il tridente dovrebbe invece vedere titolari N’Dri, Stulic e Fatah.
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