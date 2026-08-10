Probabili formazioni Lazio Mantova: Dia titolare nella prima partita di Gattuso

inizia la stagione della Lazio, con la prima partita ufficiale per Gennaro gattuso nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova, ecco le probabili formazioni per la sfida che andrà in scena all’Olimpico domenica 16 agosto.

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Le probabili formazioni di Lazio Mantova

La probabile formazione della Lazio

Lazio (4-3-3) : Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Dia, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Romagnoli, R. Bordon, Lazzari, Floriani Mussolini, Belahyane, Farcomeni, Cancellieri, Serra, Sana Fernandes, Ratkov. Allenatore: Gennaro Gattuso

: Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Dia, Zaccagni.

La Lazio debutta ufficialmente in stagione contro il Mantova nei trentaduesimi di Coppa Italia. Gattuso deve fare i conti con diverse assenze, ma ritrova Romagnoli, destinato alla panchina. Davanti a Mandas dovrebbero agire Marusic, Doekhi, Provstgaard e Pedraza. A centrocampo resta il dubbio sul modulo: nel 4-3-3 ci sono Taylor, Rovella e Dele-Bashiru, mentre davanti Noslin, Dia e Zaccagni sono favoriti. L’alternativa è il 4-2-3-1 con Ratkov centravanti e Dia alle sue spalle.

La probabile formazione del Mantova contro la Lazio

Mantova (4-3-3): Bardi; Radaelli, Cella, Meroni, Benaïssa; Trimboli, Artioli, Vesentini; Jonathan Silva, Gliozzi, Cajazzo. A disposizione: Gasparini, Gemello, Tomasevic, Marai, Benaïssa, Zuccon, Ignacchiti, Paoletti, Keïta, Majer, Ruocco, Falletti, Bragantini, Chinetti, Spinaccè, Mancuso, Mensah, Bayou. Allenatore: Francesco Modesto

Bardi; Radaelli, Cella, Meroni, Benaïssa; Trimboli, Artioli, Vesentini; Jonathan Silva, Gliozzi, Cajazzo.

Il Mantova arriva a questa sfida di Coppa Italia dopo una stagione a metà classifica in Serie B, dopo non aver raggiunto per soli 3 punti la zona play off. Si troverà davanti la Lazio, una squadra sicuramente più forte, specialmente per il turno dei trentaduesimi ma proverà a dare il massimo per continuare nella competizione.

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